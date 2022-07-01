росіяни нанесли два авіаційних удари фосфорними бомбами по острову Зміїний
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Російські окупанти сьогодні з аеродрому Більбек завдали два удари фосфорними бомбами по острову Зміїний, де нібито рашисти «завершили виконання завдань». Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, передає УНН.
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«Керівництво збройних сил рф не дотримується навіть власних заяв, які декларують «жест доброї волі». Сьогодні близько 18:00 з аеродрому Більбек пара літаків Су-30 вкс зс рф двічі нанесла авіаційний удар фосфорними бомбами по острову Зміїний, де нібито «завершили виконання завдань», - написав Залужний.
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Він наголосив, що усім, хто говорить про домовленості з росією, варто знати ці факти.
«Єдине, в чому противник послідовний, це незмінна «влучність» нанесення ударів. Увага на відео», - зазначив Залужний.
Доповнення
Вчора, 30 червня, оперативне командування "Південь" повідомило, що вночі російські окупанти поспіхом евакуювали залишки своїх сил зі Зміїного і, ймовірно, покинули острів.
Пізніше міноборони рф підтвердило виведення російських військ з острова Зміїний і назвало це "кроком доброї волі".
Керівництво Збройних сил України планує встановити безпосередній фізичний контроль над островом Зміїний.