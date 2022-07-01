россияне нанесли два авиационных удара фосфорными бомбами по острову Змеиный
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Российские оккупанты сегодня с аэродрома Бильбек нанесли два удара фосфорными бомбами по острову Змеиный, где якобы решисты «завершили выполнение задач». Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, передает УНН.
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«Руководство вооруженных сил рф не придерживается даже собственных заявлений, декларирующих «жест доброй воли». Сегодня около 18:00 с аэродрома Бильбек пара самолетов Су-30 вкс вс рф дважды нанесла авиационный удар фосфорными бомбами по острову Змеиный, где якобы «завершили выполнение задач», - написал Залужный.
Детали
Он подчеркнул, что всем, кто говорит о договоренностях с россией, следует знать эти факты.
«Единственное, в чем противник последовательный, это неизменная «меткость» нанесения ударов. Внимание на видео», - отметил Залужный.
Дополнение
Вчера, 30 июня, оперативное командование "Юг" сообщило, что ночью российские оккупанты спешно эвакуировали остатки своих сил из Змеиного и, вероятно, покинули остров.
Позднее минобороны рф подтвердило вывод русских войск с острова Змеиный и назвало это "шагом доброй воли".
Руководство Вооруженных сил Украины планирует установить непосредственный физический контроль над островом Змеиный.