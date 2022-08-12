росіяни на Південнобузькому напрямку намагаються відновити боєздатність підрозділів після втрат
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Російські окупанти намагаються відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат під час бойових дій на Південнобузькому напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Повідомляється, що на Південнобузькому напрямку загарбники здійснювали обстріли позицій українських військ із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдали авіаційних ударів в районах Осокорівки, Андріївки, Благодатного, Новогригорівки, Лозового, Мирного, Брускинського та Великого Артакового.
Цитата
«Противник намагається відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат під час бойових дій на зазначеному напрямку», - йдеться в повідомленні.
Окрім того, повідомляється, що зростають втрати російських окупаційних військ у живій силі.
«У зв’язку з цим командування загарбників розширює практику перенесення строків ротацій передових підрозділів на невизначені терміни без їх доукомплектування особовим складом. Все це суттєво впливає на морально-психологічний стан російських військовослужбовців і так званих добровольців та погіршує їх мотивацію до участі у бойових діях», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Російська армія щодня втрачає 500 своїх військовослужбовців у неспровокованій війні проти України. Як пише The New York Times, через це військові зусилля рф уповільнилися і перетворилися на виснажливе животіння.