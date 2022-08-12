россияне на Южнобужском направлении пытаются восстановить боеспособность подразделений после потерь

Сообщается, что на Южнобужском направлении захватчики совершали обстрелы позиций украинских войск из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Нанесли авиационные удары в районах Осокоровки, Андреевки, Благодатного, Новогригорьевки, Лозового, Мирного, Брускинского и Великого Артакового.

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«Противник пытается восстановить боеспособность подразделений, которые понесли потери во время боевых действий на указанном направлении», - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что растут потери российских оккупационных войск в живой силе.

«В связи с этим командование захватчиков расширяет практику переноса сроков ротаций передовых подразделений на неопределенные сроки без их доукомплектования личным составом. Все это существенно влияет на морально-психологическое состояние российских военнослужащих и так называемых добровольцев и ухудшает их мотивацию к участию в боевых действиях», - говорится в сообщении.

Дополнение

Российская армия ежедневно теряет 500 своих военнослужащих в неспровоцированной войне против Украины. Как пишет The New York Times, из-за этого военные усилия россии замедлились и превратились в изнурительное прозябание.