росія щодня втрачає 500 своїх військових у війні проти України – NYT

Деталі

За даними чиновників Адміністрації президента США Джо Байдена і військових експертів, занадто високий рівень російських втрат в Україні означає, що російський диктатор володимир путін не зможе досягти однієї зі своїх ключових цілей в Україні – захопити весь східний регіон держави в цьому році.

Зазначається, що повільні темпи російської агресії на сході були ще більш уповільнені у зв'язку з прибуттям американських реактивних систем залпового вогню, які дозволили українським військам відбити деякі території, і ускладнили доступ російських солдатів в інші райони.

Наразі окупантам вдалося захопити Луганську область, проте на Донеччині їхнє просування застопорилося, в чималому через великі втрати.

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"Я вважаю, що росіяни, ймовірно, втратили 70 - 80 тисяч осіб менш, ніж за шість місяців. Вони домоглися певних успіхів на сході, хоча і не дуже великих за останні пару тижнів. Але це обійшлося російським військовим дуже дорого через гарну тактику дій українських військових, а також допомогу, яку вони отримали", – заявив заступник міністра оборони з питань політики Колін Кал.

Також інші два американських чиновники зазначили, що серед тих 70-80 тисяч осіб – є близько 20 тисяч загиблих. З цього числа 5 тисяч осіб, імовірно, є найманцями ПВК "Вангера".

Експерти додали, що їх оцінки втрат засновані на супутникових знімках, перехопленнях повідомлень, соціальних мережах і повідомленнях ЗМІ на місцях.

Доповнення

За даними Генштабу, втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 43,2 тис. осіб, 1849 танків, 233 літаків та сотень одиниць військової техніки.