Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 43,2 тис. окупантів та ще 1 ворожий літак
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 43,2 тис. осіб, 1849 танків, 233 літаків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.08 орієнтовно становили:
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- особового складу - близько 43 200 (+200) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1849 (+3),
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- бойових броньованих машин ‒ 4108 (+8),
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- артилерійських систем – 975 (+1),
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- РСЗВ - 261 (+0),
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- засобів ППО - 136 (+2),
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- літаків – 233 (+1),
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- гелікоптерів – 193 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 778 (+6),
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- крилатих ракет - 185 (+0),
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- кораблів/катерів - 15 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 3021 (+3),
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- спеціальної техніки - 90 (+0).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - повідомили у Генштабі.
Доповнення
Генштаб у свіжому зведенні повідомив, що російські окупанти частково мали успіх у результаті наступу на напрямку Горлівка-Зайцеве.