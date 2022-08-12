Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 43,2 тис. окупантів та ще 1 ворожий літак

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.08 орієнтовно становили:



особового складу - близько 43 200 (+200) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1849 (+3),



бойових броньованих машин ‒ 4108 (+8),



артилерійських систем – 975 (+1),



РСЗВ - 261 (+0),



засобів ППО - 136 (+2),



літаків – 233 (+1),



гелікоптерів – 193 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 778 (+6),



крилатих ракет - 185 (+0),



кораблів/катерів - 15 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн - 3021 (+3),



спеціальної техніки - 90 (+0).



"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

Генштаб у свіжому зведенні повідомив, що російські окупанти частково мали успіх у результаті наступу на напрямку Горлівка-Зайцеве.