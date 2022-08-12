Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 43,2 тыс. оккупантов и еще 1 вражеский самолет

Детали

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 12.08 ориентировочно составляли:



личного состава - около 43 200 (+200) человек ликвидировано,



танков ‒ 1849 (+3),



боевых бронированных машин ‒ 4108 (+8),



артиллерийских систем – 975 (+1),



РСЗО – 261 (+0),



средств ПВО - 136 (+2),



самолетов – 233 (+1),



вертолетов – 193 (+0),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 778 (+6),



крылатых ракет – 185 (+0),



кораблей/катеров - 15 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн - 3021 (+3),



специальной техники - 90 (+0).



"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

Генштаб в свежей сводке сообщил, что российские оккупанты частично имели успех в результате наступления на направлении Горловка-Зайцево.