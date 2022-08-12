Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 43,2 тыс. оккупантов и еще 1 вражеский самолет
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 43,2 тыс. человек, 1849 танков, 233 самолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 12.08 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 43 200 (+200) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 1849 (+3),
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- боевых бронированных машин ‒ 4108 (+8),
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- артиллерийских систем – 975 (+1),
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- РСЗО – 261 (+0),
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- средств ПВО - 136 (+2),
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- самолетов – 233 (+1),
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- вертолетов – 193 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 778 (+6),
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- крылатых ракет – 185 (+0),
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- кораблей/катеров - 15 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн - 3021 (+3),
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- специальной техники - 90 (+0).
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"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
Генштаб в свежей сводке сообщил, что российские оккупанты частично имели успех в результате наступления на направлении Горловка-Зайцево.