Российские оккупанты частично продвинулись в направлении Горловка-Зайцево, – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Генштаб в свежей сводке сообщил, что российские оккупанты частично продвинулись в направлении Горловка-Зайцево. Об этом информирует УНН.
Детали
Начались 170 сутки российского военного вторжения в Украину.
Противник продолжает наносить авиационных и ракетных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины.
Авиационная группировка врага поддерживает действия наземных группировок с сосредоточением основных усилий в Донецком направлении.
Продолжаются демонстрационные действия в целях сковывания наших подразделений. Отмечается проведение дополнительных мероприятий по усилению охраны участка украино-российской границы в Брянской области.
На авдеевском направлении оккупанты пытались вести наступательные бои в районах Спартака и Марьинки, успеха не имели и отошли. У Песков продолжаются бои.
На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы из танков и артиллерии недалеко от Переездного, Веселого, Бахмутского, Соледара, Вершины и Курдюмовки. Задействовал авиацию возле Выемки, Ивано-Дарьевки, Спорного, Яковлевки, Соледара и Бахмутского.
В результате наступления в направлении Горловка – Зайцевы противник частично имел успех.
Напомним
Оккупанты с вертолетов обстреляли украинские военные позиции на юге.