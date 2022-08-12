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Российские оккупанты частично продвинулись в направлении Горловка-Зайцево, – Генштаб

Киев • УНН

 • 368013 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Генштаб в свежей сводке сообщил, что российские оккупанты частично продвинулись в направлении Горловка-Зайцево. Об этом информирует УНН.

Российские оккупанты частично продвинулись в направлении Горловка-Зайцево, – Генштаб

Детали

Начались 170 сутки российского военного вторжения в Украину.

Противник продолжает наносить авиационных и ракетных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Авиационная группировка врага поддерживает действия наземных группировок с сосредоточением основных усилий в Донецком направлении.

Продолжаются демонстрационные действия в целях сковывания наших подразделений. Отмечается проведение дополнительных мероприятий по усилению охраны участка украино-российской границы в Брянской области.

На авдеевском направлении оккупанты пытались вести наступательные бои в районах Спартака и Марьинки, успеха не имели и отошли. У Песков продолжаются бои.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы из танков и артиллерии недалеко от Переездного, Веселого, Бахмутского, Соледара, Вершины и Курдюмовки. Задействовал авиацию возле Выемки, Ивано-Дарьевки, Спорного, Яковлевки, Соледара и Бахмутского.

В результате наступления в направлении Горловка – Зайцевы противник частично имел успех.

Напомним

Оккупанты с вертолетов обстреляли украинские военные позиции на юге.

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