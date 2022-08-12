Російські окупанти частково просунулися у напрямку Горлівка-Зайцеве, – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Генштаб у свіжому зведенні повідомив, що російські окупанти частково просунулися у напрямку Горлівка-Зайцеве. Про це інформує УНН.
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Розпочалася 170 доба російського воєнного вторгнення в Україну.
Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України.
Авіаційне угруповання ворога підтримує дії наземних угруповань із зосередженням основних зусиль на Донецькому напрямку.
Тривають демонстраційні дії з метою сковування наших підрозділів. Відзначається проведення додаткових заходів з посилення охорони ділянки українсько-російського кордону в Брянській області.
На Авдіївському напрямку окупанти намагалися вести наступальні бої в районах Спартака і Мар’їнки, успіху не мали та відійшли. Біля Пісків тривають бої.
На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли із танків та артилерії неподалік Переїзного, Веселого, Бахмутського, Соледара, Вершини та Курдюмівки. Задіяв авіацію біля Виїмки, Івано-Дар’ївки, Спірного, Яковлівки, Соледара та Бахмутського.
В результаті наступу в напрямку Горлівка – Зайцеве противник частково мав успіх.
Нагадаємо
Окупанти з гелікоптерів обстріляли українські військові позиції на півдні.