"Наслідок тиску кремля": Центр страткому пояснив, чому росіяни брешуть про Бахумут
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснив, що очільник пвк «вагнер» поширює "невиразне" відео щодо Бахмута через "тиск кремля та конкуренцію у власному середовищі", пише УНН.
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"Очільник пвк «вагнер» пригожин поширив нічне відео з прапором, заявивши, що «юридично Бахмут взятий». Насправді міські бої тривають, заяву пригожина спростував командувач Сухопутних військ України Сирський", - ідеться у повідомленні.
Будівлі «міської адміністрації», згаданої пригожиним, більше не існує: міська рада цілковито знищена, зазначають експерти.
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"Невиразне відео, зняте під покровом ночі, засвідчує, що про жоден впевнений контроль і «юридичний факт» не йдеться. Натомість, коли українські сили визволяють міста, то вивішують прапор серед білого дня за участі місцевого населення", - підкреслюють аналітики Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки в Telegram.
За словами експертів, "вистава пригожина" – наслідок "тиску на нього кремля" та "конкуренції в середовищі розрізнених збройних формувань" окупантів. На думку фахівців, це поведінка виконавця, який не впорався з дедлайнами і не хоче визнавати цього.
До кінця березня, попри поставлені цілі, окупанти не лише "не вийшли на адміністративні межі Донеччини, але й навіть Бахмут не захопили", додається в повідомленні.
Доповнення
Українська сторона заявила у понеділок, що російські війська "дуже далекі" від захоплення Бахмута. "Вони підняли прапор над якимось туалетом. Причепили його збоку невідомо чого, повісили свою ганчірку і сказали, що взяли місто. Ну гаразд, нехай думають, що взяли", - зазначив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий.
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