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Командувач сухопутних військ ЗСУ Сирський відвідав Бахмутський напрямок

Командувач сухопутних військ ЗСУ Сирський відвідав Бахмутський напрямок

Київ • УНН

 • 733317 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Командувач сухопутних військ відвідав Бахмутський напрямок, пише УНН з посиланням на Telegram Сирського.

Цитата

"Постійно працюю з підрозділами, які виконують завдання на самих гарячих точках передової. Зустрівся з солдатами і командирами, що зруйнували міф про непереможність "вагнерівців" та російських десантників", - зазначив він.

Деталі

За його словами ворог слабшає і намагається прикрити свої провали новими фейками про взяття Бахмуту: "Але правда в тому що вдала робота Збройних Сил України спростовує всі старання російських пропагандистів".

"Від того, що кожен воїн робить просто зараз на своїй ділянці фронту, у своїх окопах на передовій, залежить рух вперед всієї нашої армії", - додав Сирський.

Додамо

Раніше у Східному угрупуванні військ ЗСУ, коментуючи заяву "Вагнера" про "юридичне захоплення" Бахмута, повідомили, що росіяни "м'яко кажучи, далекі від цього".

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