Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский посетил Бахмутское направление
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Командующий сухопутных войск посетил Бахмутское направление, пишет УНН со ссылкой на Telegram Сырского.
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"Постоянно работаю с подразделениями, которые выполняют задачи на самых горячих точках передовой. Встретился с солдатами и командирами, которые разрушили миф о непобедимости "вагнеровцев" и российских десантников", - отметил он.
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По его словам враг слабеет и пытается прикрыть свои провалы новыми фейками о взятии Бахмута: "Но правда в том, что удачная работа Вооруженных Сил Украины опровергает все старания российских пропагандистов".
"От того, что каждый воин делает прямо сейчас на своем участке фронта, в своих окопах на передовой, зависит движение вперед всей нашей армии", - добавил Сырский.
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Ранее в Восточной группировке войск ВСУ, комментируя заявление "Вагнера" о "юридическом захвате" Бахмута, сообщили, что россияне "мягко говоря, далеки от этого".