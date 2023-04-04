Минулої доби ЗСУ відбили 69 атак окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Протягом минулої доби українські військові відбили 69 атак окупантів, про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає УНН.
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"Завдяки злагодженим діям підрозділів Сил оборони України та героїзму кожного воїна, протягом минулої доби було відбито 69 атак окупантів", - зазначили у Генштабі.
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Також у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що: "Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках".
За інформацією, найзапекліші бої тривають за населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.
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