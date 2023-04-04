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Минулої доби ЗСУ відбили 69 атак окупантів

Минулої доби ЗСУ відбили 69 атак окупантів

Київ • УНН

 • 576019 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Протягом минулої доби українські військові відбили 69 атак окупантів, про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"Завдяки злагодженим діям підрозділів Сил оборони України та героїзму кожного воїна, протягом минулої доби було відбито 69 атак окупантів", - зазначили у Генштабі.

Доповнення

Також у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що: "Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках".

За інформацією, найзапекліші бої тривають за населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Авіація ЗСУ завдала 5 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

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