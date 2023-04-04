Авіація ЗСУ завдала 5 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

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"Авіація сил оборони минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито ворожий розвідувальний БпЛА, а наші ракетники і артилеристи уразили район зосередження живої сили противника", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 175 160 осіб, 3619 танків та сотень одиниць військової техніки.