Авиация ВСУ нанесла 5 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

Цитата

"Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также был сбит вражеский разведывательный БпЛА, а наши ракетчики и артиллеристы поразили район сосредоточения живой силы противника", - сообщили в Генштабе.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 175 160 человек, 3619 танков и сотен единиц военной техники.