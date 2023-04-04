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За прошедшие сутки ВСУ отбили 69 атак оккупантов

За прошедшие сутки ВСУ отбили 69 атак оккупантов

Киев • УНН

 • 576017 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. За прошедшие сутки украинские военные отбили 69 атак оккупантов, об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

"Благодаря слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины и героизму каждого воина, за прошедшие сутки было отражено 69 атак оккупантов", - отметили в Генштабе.

Дополнение

Также в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что: "Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мар’инском направлениях".

По информации, самые ожесточенные бои продолжаются за населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Маринка.

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