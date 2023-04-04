"Следствие давления кремля": Центр страткома объяснил, почему россияне врут о Бахумуте

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КИЕВ. 4 апреля. УНН. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснил, что глава чвк «вагнер» распространяет "невыразительное" видео относительно Бахмута из-за "давления кремля и конкуренции в собственной среде", пишет УНН.

Детали

"Глава чвк «вагнер» пригожин распространил ночное видео с флагом, заявив, что «юридически Бахмут взят». На самом деле городские бои продолжаются, заявление пригожина опроверг командующий Сухопутными войсками Украины Сырский", - говорится в сообщении.

Здания «городской администрации», упомянутого пригожиным, больше не существует: городской совет полностью уничтожен, отмечают эксперты.

Цитата

"Невнятное видео, снятое под покровом ночи, показывает, что ни о каком уверенном контроле и «юридическом факте» речь не идет. Зато, когда украинские силы освобождают города, то вывешивают флаг средь бела дня при участии местного населения", - подчеркнули аналитики Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram.

По словам экспертов, "спектакль пригожина" – следствие "давления на него кремля" и "конкуренции в среде разрозненных вооруженных формирований" оккупантов. По мнению специалистов, это поведение исполнителя, который не справился с дедлайнами и не хочет признавать этого.

К концу марта, несмотря на поставленные цели, оккупанты не только "не вышли на административные границы Донецкой области, но и даже Бахмут не захватили", добавляется в сообщении.

Дополнение

Украинская сторона заявила в понедельник, что российские войска "очень далеки" от захвата Бахмута. "Они подняли флаг над каким-то туалетом. Прицепили его сбоку неизвестно чего, повесили свою тряпку и сказали, что взяли город. Ну ладно, пусть думают, что взяли", - отметил спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый.

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