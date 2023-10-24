Росіяни атакували Дніпропетровщину: одна людина поранена
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Російські військові декілька разів впродовж доби атакували Дніпропетровщину. За даними влади в області під час обстрілу Нікополя поранення зазнав місцевий мешканець. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної Ради Микола Лукашук, передає УНН.
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“Атакували дроном-камікадзе та артилерією. Поранений 36-річний мешканець міста. Доставлений до лікарні з осколковими пораненнями. Медики надали усю необхідну допомогу”, — розповів про атаку на Нікополь Лукашук.
Деталі
За даними очільника обласної ради ворог бив впродовж дня по Нікополю декілька разів. Через обстріли у місті пошкоджено готельний комплекс, ветеринарну лікарню, цивільну автівку та лінію електропередач.
Крім того, ранком ворог вдарив ракетою по Синельниківському району. Через “приліт” там є руйнування критичної інфраструктури, понівечена будівля кафе, місцевий ліцей, державна установа, адміністративна будівля, аптека та з десяток житлових будинків. На щастя, люди не постраждали.
В інших громадах області за даними Лукашука було тихо.
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Нагадаємо
Минулої доби росіяни теж били по Синельниківському та Нікопольському районах. Зокрема, через ракетну атаку Зайцівської громади, що на Синельниківщині, були пошкоджені електромережі. Без світла залишились близько 150 осель.