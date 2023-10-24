Россияне атаковали Днепропетровскую область: один человек ранен
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Российские военные несколько раз в течение суток атаковали Днепропетровскую область. По данным властей в области во время обстрела Никополя ранения получил местный житель. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного Совета Николай Лукашук, передает УНН.
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“Атаковали дроном-камикадзе и артиллерией. Ранен 36-летний житель города. Доставлен в больницу с осколочными ранениями. Медики оказали всю необходимую помощь”, — рассказал об атаке на Никополь Лукашук.
Детали
По данным главы областного совета враг бил в течение дня по Никополю несколько раз. Из-за обстрелов в городе повреждены гостиничный комплекс, ветеринарная больница, гражданский автомобиль и линия электропередач.
Кроме того, утром враг ударил ракетой по Синельниковскому району. Из-за “прилета” там есть разрушения критической инфраструктуры, изуродовано здание кафе, местный лицей, государственное учреждение, административное здание, аптека и с десяток жилых домов. К счастью, люди не пострадали.
В других громадах области по данным Лукашука было тихо.
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Напомним
За прошедшие сутки россияне тоже били по Синельниковскому и Никопольскому районам. В частности, из-за ракетной атаки Зайцевской громады, что на Синельниковщине, были повреждены электросети. Без света остались около 150 домов.