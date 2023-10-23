Дніпропетровщина: армійці рф обстріляли три громади у двох районах області
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Російські військові завдали ударів по двом районам Дніпропетровщини: Синельниківському та Нікопольському. Зокрема цілили по Зайцівській, Нікопольскій та Марганецькій громадах. Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Цитата
“Росіяни продовжують терор. Вдень цілили по двох районах Дніпропетровщини”, — розповів про атаки по регіону Сергій Лисак.
Деталі
Зокрема, На Зайцівську громаду Синельниківщини окупанти скерували ракету. Там пошкоджений житловий будинок та електромережі. Без світла залишились близько 150 осель. Втім, фахівці вже оперативно полагодили.
Крім того, впродовж дня ворог тричі атакував Нікопольський район. Загарбники били з артилерії по самому Нікополю та по Марганецькій громаді. Випустили близько півтора десятки снарядів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сумщина: росіяни обстріляли три громади у прикордонні
У Нікополі загорілося кафе, пожежу ліквідували рятувальники.
Крім того, згідно з даними Сергія Лисака обстрілами пошкоджені 10 житлових будинків, господарська споруда, авто і лінія електропередачі.
На щастя, усі обстріли минулись без постраждалих.
В інших громадах області понеділок пройшов спокійно.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дніпровські ліцеїсти здобули грант на подальшу освіту від Concord Fintech Solutions та Біржі Благодійності “ДоброДій”
Нагадаємо
Ранком УНН писав про те, як у небі над Дніпропетровською областю збили запущену російськими військами ракету. Її знищили оборонці з ПвК “Схід”.