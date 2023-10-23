Сумщина: росіяни обстріляли три громади у прикордонні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Російські військові вкотре обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області. Про це повідомила пресслужба ОВА, передає УНН.
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“Протягом дня росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 48 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Юнаківська, Хотінська громади”, — поточнили в обласній військовій адміністрації.
Деталі
За даними влади області від ранку загарбники здійснили 25 пострілів з АГС по мешканцям Юнаківської громади.
Крім того, росіяни вкрили вогнем із БМП-2 жителів Хотінської громади. Там зафіксували 10 вибухів.
Не минулось без атак і на Білопіллі. Армійці рф здійснили обстріл зі станкового проти танкового гранатомета (6 вибухів) та з гаубиці Д-30 великого калібру у 122 мм (7 вибухів).
Про жертв та постраждалих інформації немає.
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Нагадаємо
Напередодні, 22 жовтня російські військові здійснили п’ять мінометних обстрілів по чотирьох громадам Сумської області. Було зафіксовано 13 вибухів на території регіону.