російська армія з мінометів обстріляла чотири громади Сумщини
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Упродовж 22 жовтня російські військові здійснили п’ять мінометних обстрілів по чотирьох громадам Сумської області. Зафіксовано 13 вибухів. Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації, передає УНН.
Деталі
Під російським вогнем були такі громади Сумщини:
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- Свеська громада: 2 вибухи;
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- Шалигинська громада: 6 вибухів;
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- Новослобідська громада: 2 вибухи ;
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- Краснопільська громада: 3 вибухи.
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Додамо, що минулої доби, 21 жовтня, російська армія 6 разів обстріляла прикордоння Сумської області, було зафіксовано 31 вибух.