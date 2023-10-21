Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 6 разів: пролунав 31 вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Протягом дня росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 31 вибух у п’яти громадах. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали Білопільська, Юнаківська, Шалигинська, Есманська, Зноб-Новгородська громади.
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- Есманська громада: здійснено гранатометний обстріл (АГС) (12 вибухів).
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- Шалигинська громада: ворог бив з артилерії (4 вибухи) та мінометів (4 вибухи).
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- Білопільська громада: зафіксовано артобстріл (3 вибухи).
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- Юнаківська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.
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- Зноб-Новгородська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).
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Нагадаємо
У ніч суботи російські війська обстріляли з міномета Середино-Будську громаду Сумської області.