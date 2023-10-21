Окупанти вночі обстріляли з міномета прикордоння Сумщини
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. У ніч суботи російські війська обстріляли з міномета Середино-Будську громаду Сумської області. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
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“Вночі росіяни здійснили обстріл Середино-Будської громади. Зафіксовано 2 вибухи з міномета,” - йдеться у повідомленні.
Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надається.
Водночас у ОК "Північ" зазначають, що під обстрілами був Шосткинський район:
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- Стара Гута – 2 приходи, ймовірно міномет 120 мм.
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- Старикове – 8 приходів, ймовірно міномет 82 мм.
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Нагадаємо
Протягом п'ятниці росіяни завдали удару по Шалигиснькій громаді Сумської області.