Оккупанты ночью обстреляли из миномета приграничье Сумщины

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“Ночью россияне совершили обстрел Середино-Будской громады. Зафиксировано 2 взрыва из миномета,” - говорится в сообщении.

Информация о разрушениях или пострадавших не предоставляется.

В то же время в ОК "Север" отмечают, что под обстрелами был Шосткинский район:



Старая Гута – 2 прихода, вероятно миномет 120 мм.



Стариковое – 8 приходов, вероятно миномет 82 мм.



Напомним

В течение пятницы россияне нанесли удар по Шалыгиснькой общине Сумской области.