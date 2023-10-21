Оккупанты ночью обстреляли из миномета приграничье Сумщины
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. В ночь субботы российские войска обстреляли из миномета Середино-Будскую общину Сумской области. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.
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“Ночью россияне совершили обстрел Середино-Будской громады. Зафиксировано 2 взрыва из миномета,” - говорится в сообщении.
Информация о разрушениях или пострадавших не предоставляется.
В то же время в ОК "Север" отмечают, что под обстрелами был Шосткинский район:
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- Старая Гута – 2 прихода, вероятно миномет 120 мм.
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- Стариковое – 8 приходов, вероятно миномет 82 мм.
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Напомним
В течение пятницы россияне нанесли удар по Шалыгиснькой общине Сумской области.