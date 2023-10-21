Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 6 раз: прогремел 31 взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. В течение дня россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксирован 31 взрыв в пяти громадах. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.
Детали
Обстрелам подверглись Белопольская, Юнаковская, Шалыгинская, Эсманская, Зноб-Новгородская громады.
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- Эсманская громада: осуществлен гранатометный обстрел (АГС) (12 взрывов).
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- Шалигинская громада: враг бил из артиллерии (4 взрыва) и минометов (4 взрыва).
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- Белопольская громада: зафиксирован артобстрел (3 взрыва).
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- Юнаковская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.
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- Зноб-Новгородская громада: осуществлен минометный обстрел (4 взрыва).
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Напомним
В ночь субботы российские войска обстреляли из миномета Середино-Будскую громаду Сумской области.