российская армия из минометов обстреляла четыре общины Сумской области

Детали

Под российским огнем были такие общины Сумщины:



Свесская община: 2 взрыва;



Шалыгинская община: 6 взрывов;



Новослободская община: 2 взрыва;



Краснопольская громада: 3 взрыва.



Добавим, что за прошедшие сутки, 21 октября, российская армия 6 раз обстреляла приграничье Сумской области, был зафиксирован 31 взрыв.