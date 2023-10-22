российская армия из минометов обстреляла четыре общины Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. В течение 22 октября российские военные совершили пять минометных обстрелов по четырем общинам Сумской области. Зафиксировано 13 взрывов. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации, передает УНН.
Детали
Под российским огнем были такие общины Сумщины:
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- Свесская община: 2 взрыва;
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- Шалыгинская община: 6 взрывов;
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- Новослободская община: 2 взрыва;
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- Краснопольская громада: 3 взрыва.
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Добавим, что за прошедшие сутки, 21 октября, российская армия 6 раз обстреляла приграничье Сумской области, был зафиксирован 31 взрыв.