Сумщина: россияне обстреляли три громады в приграничье
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Российские военные в очередной раз обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба ОВА, передает УНН.
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“В течение дня россияне совершили 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 48 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Юнаковская, Хотинская громады”, — уточнили в областной военной администрации.
Детали
По данным властей области с утра захватчики произвели 25 выстрелов из АГС по жителям Юнаковской громады.
Кроме того, россияне обстреляли из БМП-2 жителей Хотинской громады. Там зафиксировали 10 взрывов.
Не обошлось без атак и на Белополье. Армейцы рф осуществили обстрел из станкового противотанкового гранатомета (6 взрывов) и из гаубицы Д-30 крупного калибра в 122 мм (7 взрывов).
О жертвах и пострадавших информации нет.
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Напомним
Накануне, 22 октября российские военные совершили пять минометных обстрелов по четырем громадам Сумской области. Было зафиксировано 13 взрывов на территории региона.