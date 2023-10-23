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Днепропетровщина: армейцы рф обстреляли три громады в двух районах области

Киев • УНН

 • 153364 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Российские военные нанесли удары по двум районам Днепропетровщины: Синельниковскому и Никопольскому. В частности целились по Зайцевской, Никопольской и Марганецкой громадам. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Днепропетровщина: армейцы рф обстреляли три громады в двух районах области

Цитата

“Россияне продолжают террор. Днем целились по двум районам Днепропетровщины”, — рассказал об атаках по региону Сергей Лысак.

Детали

В частности, на Зайцевскую громаду Синельниковского района оккупанты направили ракету. Там поврежден жилой дом и электросети. Без света остались около 150 домов. Впрочем, специалисты уже оперативно починили.

Кроме того, в течение дня враг трижды атаковал Никопольский район. Захватчики били из артиллерии по самому Никополю и по Марганецкой громаде. Выпустили около полутора десятков снарядов.

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В Никополе загорелось кафе, пожар ликвидировали спасатели.

Кроме того, согласно данным Сергея Лысака обстрелами повреждены 10 жилых домов, хозяйственная постройка, авто и линия электропередачи.

К счастью, все обстрелы обошлись без пострадавших.

В других громадах области понедельник прошел спокойно.

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Напомним

Утром УНН писал о том, как в небе над Днепропетровской областью сбили запущенную российскими войсками ракету. Ее уничтожили оборонцы из ПвК “Восток”.

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