Росія зменшила фінансування "ДНР" і "ЛНР" – О.Слободян
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Держприкордонслужбі повідомили, Російська Федерація значно зменшила фінансування самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", що призвело до погіршення соціально-економічної ситуації на окупованих територіях. Про це повідомив під час брифінгу помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, передає УНН.
“У квазідержавних утвореннях Сходу України в подальшому погіршується соціально-економічна ситуація . Це супроводжується системними затримками або частковою виплатою пенсій, заробітних плат працівникам так званої бюджетної сфери і навіть НЗФ. Основною причиною такого стану справ є суттєве зменшення фінансування квазіреспублік з боку Росії, яке дозволяло їм раніше утримуватися на плаву протягом двох останніх років”, — повідомив О.Слободян.
Також у Держприкордонслужбі зазначили, що відсутність фінансування з боку Росії спонукало бойовиків до тиску на місцеве населення, зокрема через підвищення податків і примусового стягнення боргів.
“Жорстка позиція російських кураторів у питання фінансування спонукає сепаратистську владу до пошуку нових джерел наповнення так званого бюджету, як правило за рахунок посилення тиску на місцеве населення та бізнес. Зокрема вводяться нові та підвищуються суми наявних податків і зборів, здійснюється примусове стягнення боргів за комунальними платежами”, — зазначив помічник голови Держприкордонслужби.
Крім того, О.Слободян зазначив, що бойовики намагаються взяти під свій контроль найбільш привабливі сфери бізнесу на окупованих територіях.
“Крім того, так звана влада республік, намагається взяти під свій контроль найбільш привабливі сфери бізнесу — це пасажирські автоперевезення, незаконний видобуток кам’яного вугілля”, — додав О.Слободян.
Як повідомляв УНН, більше тисячі бойовиків у "ЛНР" відмовилися продовжувати “контракт” на службу.