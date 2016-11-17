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Россия уменьшила финансирование "ДНР" и "ЛНР" - О.Слободян

Россия уменьшила финансирование "ДНР" и "ЛНР" - О.Слободян

Киев • УНН

 • 8189 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Госпогранслужбе сообщили, что Российская Федерация значительно уменьшила финансирование самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", что привело к ухудшению социально-экономической ситуации на оккупированных территориях. Об этом сообщил во время брифинга помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян, передает УНН.

"В квазигосударственных образованиях Востока Украины ухудшается социально-экономическая ситуация. Это сопровождается системными задержками или частичной выплатой пенсий, заработных плат работникам так называемой бюджетной сферы и даже НВФ. Основной причиной такого положения дел является существенное уменьшение финансирования квазиреспублик со стороны России, которое позволяло им ранее удерживаться на плаву в течение двух последних лет", - сообщил О.Слободян.

Также в Госпогранслужбе отметили, что отсутствие финансирования со стороны России побудило боевиков к давлению на местное население, в том числе из-за повышения налогов и принудительного взыскания долгов.

"Жесткая позиция российских кураторов в вопросе финансирования побуждает сепаратистскую власть к поиску новых источников наполнения так называемого бюджета, как правило за счет усиления давления на местное население и бизнес. В частности вводятся новые и повышаются суммы имеющихся налогов и сборов, осуществляется принудительное взыскание долгов по коммунальным платежам", - отметил помощник главы Госпогранслужбы.

Кроме того, О.Слободян отметил, что боевики пытаются взять под свой контроль наиболее привлекательные сферы бизнеса на оккупированных территориях.

"Кроме того, так называемая власть республик, пытается взять под свой контроль наиболее привлекательные сферы бизнеса - это пассажирские автоперевозки, добыча каменного угля", - добавил О.Слободян.

Как сообщал УНН, более тысячи боевиков в "ЛНР" отказались продолжать "контракт" на службу.

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