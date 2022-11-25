росія зараз не шукає миру, а готується продовжити свою агресію – глави МЗС України та Британії

Цитата

«Останнім часом у ЗМІ мусується тема про те, що партнери нібито підштовхують Україну до передчасних переговорів з росією. Важливо зазначити й тут ми з Джеймсом повністю погоджуємося, що росія зараз не шукає миру. Вона шукає перепочинку для того, щоб з поновленими силами продовжити свою агресію та знищення України та українців», - сказав Кулеба під час брифінгу.

Він наголосив, що вони з держсекретарем поділяють спільну тверду позицію, що росії не вдасться розділити чи підірвати демократичний світ та не вдасться послабити підтримку України.

«Сьогодні Джеймс ще раз підтвердив, що Британія буде підтримувати Україну стільки скільки це буде потрібно, а переговори будуть виключно на українських умовах і тоді, коли це вирішить Україна», - розповів Кулеба.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міністр закордонних справ Великої Британії Клеверлі прибув з візитом в Україну

Джеймс Клеверлі під час брифінгу в Києві своєю чергою зазначив, що росія та володимир путін намагається скористатися зимою продовжуючи свої жорстокі напади проти обєктів енергетичної інфраструктури України для того, щоб погіршити, ускладнити гуманітарну кризу в Україні.

«Але сьогодні я побачив силу, стійкість українського народу та українського уряду. В мене немає сумнівів, що Україна продовжить свою оборону від цієї неспровокованої агресії», - сказав Клеверлі.

Доповнення

Директор Інституту майбутнього Вадим Денисенко повідомляв, що росія хоче переговорів, щоб наростити сили та спробувати розколоти Захід.

Секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до кремля й заявив, що обстріл ані на крок не наблизять бажання провести перемовини. З країною-терористом – перемовини тільки через приціл Сил оборони України.