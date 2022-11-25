Глава МЗС Британії вирушив до Києва

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 26119 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 59072 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 97067 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 147421 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 172116 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 349984 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 220930 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193739 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 331730 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459134 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.7 м/с
93 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

рф вдарила по цивільних обʼєктах в Запорізької області, є жертва

31 березня, 16:30 • 31019 перегляди

Окупаційному "міністру лнр" повідомлено про підозру: у чому його звинувачують

31 березня, 16:39 • 37653 перегляди

В окупованому Сімферополі на залізничному вокзалі стався вибух і задимлення

31 березня, 16:46 • 39983 перегляди

Молоко в Україні подешевшає: в чому причина

31 березня, 16:53 • 27471 перегляди

У центрі Києва, на перехресті з вулицею Прорізною, з'явиться наземний перехід

31 березня, 17:56 • 21753 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 349984 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 331730 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 548591 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 678938 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 698405 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 78134 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 115203 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 200192 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 226175 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 219198 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Глава МЗС Британії вирушив до Києва

Глава МЗС Британії вирушив до Києва

Київ • УНН

 • 4306494 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі в п'ятницю прибуває з візитом в Україну, під час якого оголосить про виділення мільйонів фунтів як додаткову допомогу Києву напередодні зими.

Про це повідомили у британському МЗС, передає УНН.

Деталі

Очікується, що Лондон виділить 3 млн фунтів (приблизно 3 631 200 доларів США) на допомогу у відновленні життєво важливої ​​інфраструктури України та ще 5 млн (більш як 6 млн доларів) на очолювану Києвом ініціативу щодо доставки зерна до країн, яким загрожує голод.

Цитата

"Великобританія стоїть пліч-о-пліч з Україною. Я на власні очі бачив, як зусилля Великобританії допомагають хоробрим громадянам України чинити опір і відновлювати країну. Наша підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно для відновлення цієї чудової країни", — йдеться у заяві.

У ході поїздки голова міноборони Королівства зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Додамо

Клеверлі вирушив до Києва невдовзі після візиту в Україну прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака. У ході поїздки він пообіцяв продовжувати підтримку Києва, яку його попередники на посту надавали з початку війни.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$82,702.20
Золото
$3,165.94
Tesla
$258.01
Brent
$74.83
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,825.85