Глава МЗС Британії вирушив до Києва

Деталі

Очікується, що Лондон виділить 3 млн фунтів (приблизно 3 631 200 доларів США) на допомогу у відновленні життєво важливої ​​інфраструктури України та ще 5 млн (більш як 6 млн доларів) на очолювану Києвом ініціативу щодо доставки зерна до країн, яким загрожує голод.

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"Великобританія стоїть пліч-о-пліч з Україною. Я на власні очі бачив, як зусилля Великобританії допомагають хоробрим громадянам України чинити опір і відновлювати країну. Наша підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно для відновлення цієї чудової країни", — йдеться у заяві.

У ході поїздки голова міноборони Королівства зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Додамо

Клеверлі вирушив до Києва невдовзі після візиту в Україну прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака. У ході поїздки він пообіцяв продовжувати підтримку Києва, яку його попередники на посту надавали з початку війни.