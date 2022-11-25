Глава МИД Британии отправился в Киев

Детали

Ожидается, что Лондон выделит 3 млн. фунтов (примерно 3 631 200 долларов США) на помощь в восстановлении жизненно важной инфраструктуры Украины и еще 5 млн. (более 6 млн долларов) на возглавляемую Киевом инициативу по доставке зерна в страны, которым грозит голод.

Цитата

"Великобритания стоит бок о бок с Украиной. Я собственными глазами видел, как усилия Великобритании помогают храбрым гражданам Украины сопротивляться и восстанавливать страну. Наша поддержка будет длиться столько, сколько потребуется для восстановления этой замечательной страны", — говорится в заявлении.

В ходе поездки глава минобороны Королевства встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Добавим

Клеверли отправился в Киев вскоре после визита в Украину премьер-министра Британии Риши Сунака. В ходе поездки он пообещал продолжать поддержку Киева, которую его предшественники на посту оказывали с начала войны.