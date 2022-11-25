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Глава МИД Британии отправился в Киев

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в пятницу прибывает с визитом в Украину, во время которого объявит о выделении миллионов фунтов в качестве дополнительной помощи Киеву в преддверии зимы.

Об этом сообщили в британском МИД, передает УНН.

Детали

Ожидается, что Лондон выделит 3 млн. фунтов (примерно 3 631 200 долларов США) на помощь в восстановлении жизненно важной инфраструктуры Украины и еще 5 млн. (более 6 млн долларов) на возглавляемую Киевом инициативу по доставке зерна в страны, которым грозит голод.

Цитата

"Великобритания стоит бок о бок с Украиной. Я собственными глазами видел, как усилия Великобритании помогают храбрым гражданам Украины сопротивляться и восстанавливать страну. Наша поддержка будет длиться столько, сколько потребуется для восстановления этой замечательной страны", — говорится в заявлении.

В ходе поездки глава минобороны Королевства встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Добавим

Клеверли отправился в Киев вскоре после визита в Украину премьер-министра Британии Риши Сунака. В ходе поездки он пообещал продолжать поддержку Киева, которую его предшественники на посту оказывали с начала войны.

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