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росія хоче переговорів, щоб наростити сили та спробувати розколоти Захід - Денисенко

росія хоче переговорів, щоб наростити сили та спробувати розколоти Захід - Денисенко

Київ • УНН

 • 423709 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. росія хоче розпочати переговорний процес з Україною, щоб отримати "передишку" та спробувати розколоти колективний Захід. Наразі це головна мета країни-агресора, повідомив під час брифінгу директор Інституту майбутнього Вадим Денисенко, передає УНН.

Цитата

"Велика ціль - це, звичайно, знищення України, вона нікуди не зникла. Станом на зараз їх головна ціль - початок переговорного процесу, але не для закінчення війни, а для того, щоб призупинити її, отримати "передишку" і спробувати розколоти колективний Захід. Тобто, переговори потрібні для того, щоб почати колоти колективний Захід на певних дрібних речах. Тактика дрібних перемог, в принципі, те, чим вони вміють займатися", - розповів він.

Деталі

За словами Денисенка, росіяни хочуть використати час не для переговорів, а щоб наростити власні сили та зробити економічні пропозиції на кшталт зернової угоди "в обмін на щось". Він додав, що у москві вважають, що кинувши 300 тисяч мобілізованих резервістів на фронт взимку, коли можна буде рухатися техніці, вони отримають можливість ламати ситуацію на фронті.

"Малоймовірно, що вони зможуть вести бойові дії по всій лінії фронту, як це було 24 лютого", - наголосив директор.

Крім цього він зауважив, що зараз жителі росії намагаються пояснити кроки влади стосовно війни в Україні, вигадуючи "міф про план Б", за яким у російської влади ще є сили наступати.

"В масовій свідомості росіян після мобілізації та здачі Херсона відбулася та дивна історія, яку люди називають когнітивним дисонансом. Тобто, вони змирилися з мобілізацією і дали собі відповідь на питання, навіщо вона була потрібна - щоб якнайшвидше закінчити війну. Те ж саме вони сказали собі після Херсона. Вони почали говорити собі, що влада має план Б, який передбачає і мобілізацію, і здачу Херсона, бо вони "спасли своих ребят". Чи дійде до них те, що ніякого плану Б немає? Думаю, що дійде, але через кілька місяців... Хоча велика кількість з них розуміє, що все рухається не так, як треба та як обіцяла влада", - сказав Денисенко.

Нагадаємо

Експерти ISW повідомили, що російська влада продовжує посилювати контроль над інформаційним простором, який дедалі більше наповнюється критикою в адресу російських військових - як усередині країни, так і за її межами.

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