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россия хочет переговоров, чтобы нарастить силы и попытаться расколоть Запад - Денисенко

россия хочет переговоров, чтобы нарастить силы и попытаться расколоть Запад - Денисенко

Киев • УНН

 • 423707 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. россия хочет начать переговорный процесс с Украиной, чтобы получить "передышку" и попытаться расколоть коллективный Запад. Пока это главная цель страны-агрессора, сообщил во время брифинга директор Института будущего Вадим Денисенко, передает УНН.

Цитата

"Большая цель – это, конечно, уничтожение Украины, она никуда не исчезла. По состоянию на сейчас их главная цель – начало переговорного процесса, но не для окончания войны, а для того, чтобы приостановить ее, получить "передышку" и попробовать расколоть коллективный Запад. То есть, переговоры нужны для того, чтобы начать колоть коллективный Запад на определенных мелких вещах. Тактика мелких побед, в принципе, то, чем они умеют заниматься", - рассказал он.

Детали

По словам Денисенко, россияне хотят использовать время не для переговоров, а чтобы нарастить собственные силы и сделать экономические предложения типа зернового соглашения "в обмен на что-то". Он добавил, что в москве считают, что бросив 300 тысяч мобилизованных резервистов на фронт зимой, когда можно будет двигаться по технике, они получат возможность ломать ситуацию на фронте.

"Маловероятно, что они смогут вести боевые действия по всей линии фронта, как это было 24 февраля", – подчеркнул директор.

Кроме этого он отметил, что сейчас жители россии пытаются объяснить шаги власти по отношению к войне в Украине, придумывая "миф о плане Б", за которым у российской власти еще есть силы наступать.

"В массовом сознании россиян после мобилизации и сдачи Херсона произошла та удивительная история, которую люди называют когнитивным диссонансом. То есть, они смирились с мобилизацией и дали себе ответ на вопрос, зачем она была нужна – чтобы поскорее закончить войну. То же они сказали себе после Херсона. Они начали говорить себе, что у власти есть план Б, который предусматривает и мобилизацию, и сдачу Херсона, потому что они "спасли своих ребят". Дойдет ли до них то, что никакого плана Б нет? Думаю, что дойдет, но через несколько месяцев... Хотя многие из них понимают, что все движется не так, как надо и как обещала власть", - сказал Денисенко.

Напомним

Эксперты ISW сообщили, что российская власть продолжает усиливать контроль над информационным пространством, которое все больше наполняется критикой в ​​адрес российских военных – как внутри страны, так и за ее пределами.

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