росія запустила по Україні близько 3 тисячі ракет – Зеленський

Цитата

«Загалом, ви знаєте, що за чотири місяці повномасштабної війни росії проти мирної України, росія застосувала вже близько 3 тисяч ракет», - сказав Зеленський.

Доповнення

27 червня Зеленський повідомляв, що росія запустила по Україні 2800 ракет.

Під час повітряної тривоги в ніч на 1 липня на Одещині прогримів потужний вибух. Згодом стало відомо, що одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, ще дві - в бази відпочинку в Білгород-Дністровському районі.