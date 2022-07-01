росія запустила по Україні близько 3 тисячі ракет – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. росія вже застосувала проти України близько 3 тисячі ракет. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гара Стьоре у Києві, передає УНН.
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«Загалом, ви знаєте, що за чотири місяці повномасштабної війни росії проти мирної України, росія застосувала вже близько 3 тисяч ракет», - сказав Зеленський.
Доповнення
27 червня Зеленський повідомляв, що росія запустила по Україні 2800 ракет.
Під час повітряної тривоги в ніч на 1 липня на Одещині прогримів потужний вибух. Згодом стало відомо, що одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, ще дві - в бази відпочинку в Білгород-Дністровському районі.