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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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росія запустила по Україні близько 3 тисячі ракет – Зеленський

росія запустила по Україні близько 3 тисячі ракет – Зеленський

Київ • УНН

 • 423100 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. росія вже застосувала проти України близько 3 тисячі ракет. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гара Стьоре у Києві, передає УНН.

Цитата

«Загалом, ви знаєте, що за чотири місяці повномасштабної війни росії проти мирної України, росія застосувала вже близько 3 тисяч ракет», - сказав Зеленський.

Доповнення

27 червня Зеленський повідомляв, що росія запустила по Україні 2800 ракет.

Під час повітряної тривоги в ніч на 1 липня на Одещині прогримів потужний вибух. Згодом стало відомо, що одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, ще дві - в бази відпочинку в Білгород-Дністровському районі.

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