россия запустила по Украине около 3 тысяч ракет – Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. россия уже применила против Украины около 3 тысяч ракет. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стёре в Киеве, передает УНН.
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«В общем, вы знаете, что за четыре месяца полномасштабной войны россии против мирной Украины, россия применила уже около 3 тысяч ракет», – сказал Зеленский.
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27 июня Зеленский сообщал, что россия запустила по Украине 2800 ракет.
Во время воздушной тревоги в ночь на 1 июля в Одесской области прогремел мощный взрыв. Впоследствии стало известно, что одна ракета попала в 9-этажный жилой дом, еще две – в базы отдыха в Белгород-Днестровском районе.