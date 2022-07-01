Ракетний удар по Одещині: кількість загиблих зросла до 21 - речник ОВА

Цитата

"На жаль, в список тих людей, які загинули, зараз, на цю хвилину, я вже можу продовжити, додалася ще одна загибла людина. Маємо такий сумний рахунок - 21-а. І дійсно серед цих загиблих 21-єї людини є загиблий хлопчик 12-ти років. Кількість постраждалих поки не збільшується, і сподіваюся, що і не буде збільшуватися. І можливо, когось ще віднайдуть під цими завалами", - сказав Братчук.

Доповнення

Під час повітряної тривоги в ніч на 1 липня на Одещині прогримів потужний вибух. Згодом стало відомо, що одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, ще дві - в бази відпочинку в Білгород-Дністровському районі.