Ракетный удар по Одесской области: количество погибших возросло до 21 - спикер ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Ракетный удар российских оккупантов по Одесской области унес жизни уже 21 человека, сообщил в эфире телемарафона спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, пишет УНН.
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"К сожалению, в список тех людей, которые погибли, сейчас, на эту минуту, я уже могу продолжить, добавился еще один погибший человек. Есть такой печальный счет - 21. И действительно среди этих погибших 21-го человека есть погибший мальчик 12 лет. Количество пострадавших пока не увеличивается, и надеюсь, что и не будет увеличиваться. И возможно, кого-то еще найдут под этими завалами", - сказал Братчук.
Дополнение
Во время воздушной тревоги в ночь на 1 июля в Одесской области прогремел мощный взрыв. Впоследствии стало известно, что одна ракета попала в 9-этажный жилой дом, еще две – в базы отдыха в Белгород-Днестровском районе.