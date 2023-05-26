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росія запропонувала підтримку армії Сомалі в боротьбі з терористичними угрупованнями

росія запропонувала підтримку армії Сомалі в боротьбі з терористичними угрупованнями

Київ • УНН

 • 460365 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. росія готова забезпечити армію Сомалі військовою технікою для боротьби з тероризмом, заявив у п'ятницю міністр закордонних справ росії, передає УНН з посиланням на АР.

Деталі

сергій лавров зробив цю пропозицію після переговорів зі своїм колегою із Сомалі Абширом Омаром Джамою в москві.

За його словами, москва підтвердила свою готовність задовольнити матеріальні потреби армії Сомалі в її боротьбі з екстремістами, що залишилися на території Сомалі, включаючи «Аль-Шабааб» і «Аль-Каїду».

Що передувало

Сомалі зіткнулася з численними атаками з боку східноафриканського угруповання «Аль-Каїда» та «Аш-Шабаб». Екстремістські угруповання стримують відновлення країни після десятиліть конфлікту.

План росії в Африці включає пошук союзів з режимами або хунтами, яких Захід уникає або які стикаються з заколотами і внутрішніми викликами їх правлінню.

Африканські лідери отримують визнання кремля та військову силу вагнера. Вони платять за це, надаючи росії першочерговий доступ до своєї нафти, газу, золота, алмазів та цінних корисних копалин.

Російський вплив в Африці виявився, коли в ООН 17 із 35 країн, які утрималися під час голосування щодо резолюції, що засуджує вторгнення в Україну, були африканськими.

Сомалі проголосувала за резолюцію щодо України, але працює над покращенням відносин із росією, які були розірвані у 1978 році, коли москва підтримала Ефіопію у війні з Сомалі.

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