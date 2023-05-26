россия предложила поддержку армии Сомали в борьбе с террористическими группировками
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. россия готова обеспечить армию Сомали военной техникой для борьбы с терроризмом, заявил в пятницу министр иностранных дел россии, передает УНН со ссылкой на АР.
Детали
сергей лавров сделал это предложение после переговоров со своим коллегой из сомали абширом омаром джамой в москве.
По его словам, москва подтвердила свою готовность удовлетворить материальные потребности армии Сомали в ее борьбе с оставшимися на территории Сомали экстремистами, включая «Аль-Шабааб» и «Аль-Каиду».
Что предшествовало
Сомали столкнулась с многочисленными атаками со стороны восточноафриканской группировки «Аль-Каида» и «Аш-Шабаб». Экстремистские группировки сдерживают восстановление страны после десятилетий конфликта.
План россии в Африке включает поиск союзов с режимами или хунтами, которых Запад избегает или которые сталкиваются с мятежами и внутренними вызовами их правлению.
Африканские лидеры получают признание кремля и военную силу вагнера. Они платят за это, предоставляя россии первоочередной доступ к своей нефти, газу, золоту, алмазам и ценным полезным ископаемым.
Российское влияние в Африке проявилось, когда в ООН 17 из 35 стран, которые воздержались при голосовании по резолюции, осуждающей вторжение в Украину, были африканскими.
Сомали проголосовала за резолюцию по Украине, но работает над улучшением отношений с россией, которые были разорваны в 1978 году, когда москва поддержала Эфиопию в войне с Сомали.