Росія вирішила поки дотримуватися режиму припинення вогню в Алеппо
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У Кремлі заявили, що повітряно-космічні сили Росії будуть дотримуватися режиму припинення вогню у сирійському Алеппо, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Президент вважає доцільним поки продовжувати такий режим, під час якого російські повітряно-космічні сили не завдають ударів по східному Алеппо", - зазначив прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков.
Представник Кремля підкреслив, що режим припинення вогню триватиме доти, доки бойовики не розпочнуть бойові дії.