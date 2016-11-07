Россия решила пока придерживаться режима прекращения огня в Алеппо

"Президент считает целесообразным пока продолжать такой режим, при котором российские воздушно-космические силы не наносят удары по восточному Алеппо", - отметил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что режим прекращения огня продлится до тех пор, пока боевики не начнут боевые действия.