Россия решила пока придерживаться режима прекращения огня в Алеппо
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Кремле заявили, что воздушно-космические силы России будут соблюдать режим прекращения огня в сирийском Алеппо, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Президент считает целесообразным пока продолжать такой режим, при котором российские воздушно-космические силы не наносят удары по восточному Алеппо", - отметил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что режим прекращения огня продлится до тех пор, пока боевики не начнут боевые действия.