Росія та Китай пропонують послабити санкції ООН проти Північної Кореї

Деталі

У проекті резолюції, як і раніше, описані деякі заходи, такі як зняття заборони на роботу північнокорейців за кордоном. Проте цього року у проект резолюції включили зняття обмеження на імпорт переробленої нафти. За словами авторів документа, пропозиції вносяться з метою підвищення рівня життя цивільного населення Північної Кореї.

Проте кілька дипломатів ООН на умовах анонімності заявили, що оновлений проект не знайде підтримки. У 2019 році Росія та Китай провели два неформальні етапи переговорів з цього питання, але так і не виставили його на голосування офіційно.

Також повідомляється, що Китай та Росія ще не запланували жодних переговорів щодо зміненого проекту резолюції. Щоб схвалити документ, необхідно отримати дев'ять голосів за і не накласти вето з боку США, Франції, Великої Британії, Росії або Китаю.

Додамо

Рада Безпеки ООН просить послабити санкції проти КНДР через ризик голоду. В ООН заявили, що погіршення гуманітарної ситуації може призвести до кризи, і це збігається з глобальною “повзучою апатією” щодо тяжкого становища народу Північної Кореї.