Россия и Китай предлагают ослабить санкции ООН против Северной Кореи

Детали

В проекте резолюции по-прежнему описаны некоторые меры, как снятие запрета на работу северокорейцев за рубежом. Однако в этом году в проект резолюции включили снятие ограничения на импорт переработанной нефти. По словам авторов документа, предложения вносятся “с целью повышения уровня жизни гражданского населения” Северной Кореи.

Однако несколько дипломатов ООН на условиях анонимности заявили, что обновленный проект не найдет поддержки. В 2019 году Россия и Китай провели два неформальных этапа переговоров по данному вопросу, но так и не выставили его на голосование официально.

Также сообщается, что Китай и Россия еще не запланировали никаких переговоров по измененному проекту резолюции. Чтобы принять документ, необходимо получить девять голосов “за” и не наложить вето со стороны США, Франции, Великобритании, России или Китая.

Добавим

Совет Безопасности ООН просит ослабить санкции против КНДР из-за риска голода. В ООН заявили, что ухудшение гуманитарной ситуации может привести к кризису, и это совпадает с глобальной “ползучей апатией” относительно бедственного положения народа Северной Кореи.