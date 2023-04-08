росія програла вибори до трьох органів ООН через війну в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Цього тижня росія програла вибори до трьох органів Організації Об’єднаних Націй, що свідчить про те, що опозиція її повномасштабному вторгненню в Україну понад рік тому залишається сильною, пише УНН з посиланням на Associated Press.
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Голосування в Економічній і соціальній раді ООН (ЕКОСОР), що складається з 54 членів, відбулося після схвалення шести необов’язкових резолюцій проти росії Генеральною Асамблеєю ООН, що складається зі 193 членів. Остання - 23 лютого, напередодні першої річниці вторгнення - закликав москву припинити військові дії та вивести свої війська.
Під час голосування в ЕКОСОР росія "переважною більшістю голосів" поступилася Румунії за місце в Комісії зі статусу жінок. Вона також програла Естонії членство у виконавчій раді ЮНІСЕФ, а Вірменії та Чехії - членство в Комісії із запобігання злочинності та кримінального правосуддя.
"Це чіткий сигнал від членів ЕКОСОР про те, що жодна країна не повинна обіймати посади в критично важливих органах ООН, коли вони грубо порушують Статут ООН", - заявила посол США Лінда Томас-Грінфілд після голосування.
Однак, під час голосування за членів 14 комісій, рад і експертних груп, якими керує ЕКОСОР, росія була обрана до Комісії соціального розвитку шляхом акламації, в якій Сполучені Штати та Велика Британія відмовилися брати участь, заявивши, що вторгнення росії порушує міжнародне право та територіальну цілісність Україну.
Також спрощеним шляхом росію обрали до Міжурядової робочої групи експертів з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності.
Нагадаємо
З 1 квітня росія взяла на себе почергове головування в Раді Безпеки.
Голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав членів Радбезу ООН припиняти спроби рф зловживати своїм головуванням.