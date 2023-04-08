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россия проиграла выборы в три органа ООН из-за войны в Украине

россия проиграла выборы в три органа ООН из-за войны в Украине

Киев • УНН

 • 1122165 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. На этой неделе россия проиграла выборы в три органа Организации Объединенных Наций, что свидетельствует о том, что оппозиция ее полномасштабному вторжению в Украину более года назад остается сильной, пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Голосование в Экономическом и социальном совете ООН (ЭКОСОС), состоящем из 54 членов, состоялось после одобрения шести необязательных резолюций против россии Генеральной Ассамблеей ООН, состоящей из 193 членов. Последняя - 23 февраля, накануне первой годовщины вторжения - призвала москву прекратить военные действия и вывести свои войска.

Во время голосования в ЭКОСОС россия "подавляющим большинством голосов" уступила Румынии за место в Комиссии по статусу женщин. Она также проиграла Эстонии членство в исполнительном совете ЮНИСЕФ, а Армении и Чехии - членство в Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

"Это четкий сигнал от членов ЭКОСОС о том, что ни одна страна не должна занимать должности в критически важных органах ООН, когда они грубо нарушают Устав ООН", - заявила посол США Линда Томас-Гринфилд после голосования.

Однако, во время голосования за членов 14 комиссий, советов и экспертных групп, которыми руководит ЭКОСОС, россия была избрана в Комиссию социального развития путем акламации, в которой Соединенные Штаты и Великобритания отказались участвовать, заявив, что вторжение России нарушает международное право и территориальную целостность Украины.

Также упрощенным путем россию избрали в Межправительственную рабочую группу экспертов по международным стандартам бухгалтерского учета и отчетности.

Напомним

С 1 апреля россия взяла на себя поочередное председательство в Совете Безопасности.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал членов Совбеза ООН пресекать попытки рф злоупотреблять своим председательством.

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