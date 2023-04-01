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Кулеба закликав членів Ради безпеки ООН припиняти спроби рф зловжити своїм головуванням

Кулеба закликав членів Ради безпеки ООН припиняти спроби рф зловжити своїм головуванням

Київ • УНН

 • 339432 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав членів Радбезу ООН припиняти спроби рф зловживати своїм головуванням, передає УНН.

Цитата

«Головування росії в РБ ООН — це ляпас міжнародному співтовариству. Я закликаю нинішніх членів РБ ООН припинити будь-які спроби росії зловживати своїм головуванням. Ще нагадаю, що росія поза законом у РБ ООН», - написав Кулеба у Twitter.

Доповнення

росія бере на себе почергове головування в Раді Безпеки у квітні.

У МЗС Литви привітали рф зі стартом головування в Радбезі ООН жартом про військовий корабель.

У Білому домі заявили, що росії не місце в Раді Безпеки ООН, проте поки що не існує реального міжнародно-правового шляху, щоб позбавити росію постійного членства.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що світ не може бути безпечним місцем із росією в Раді Безпеки ООН, а початок її головування в цьому органі 1 квітня є "невдалим жартом".

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