Британська розвідка вважає, що рф перекидає до білорусі авіацію для навчань, а не для наступу

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Розвідники нагадують, що 8 січня 2023 року міністерство оборони білорусі повідомило про проведення в країні з 16 січня по 1 лютого 2023 року спільних російсько-білоруських тактичних льотних навчань. Станом на 8 січня авіакоригувальники зафіксували прибуття всього 12 вертольотів підтримки Мі-8 та ударних вертольотів Мі-24 і Ка-52. Літаки приземлилися на авіабазі Мачулищі під мінськом, деякі з них були із позначкою "Z", повідомляють в МО Британії.

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"Нове розміщення російської авіації в білорусі, ймовірно, є справжніми навчаннями, а не підготовкою до будь-яких додаткових наступальних операцій проти України. Попри те, що росія має велику кількість військ у білорусі, вони переважно залучені до навчання. Навряд чи вони стануть надійною наступальною силою", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо

Речник ДПСУ Андрій Демченко 10 січня повідомив, що наразі не фіксується створення потужного ударного угрупування яким би ворог міг здійснити вторгнення на України з білорусі.