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The New York Times

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Британська розвідка вважає, що рф перекидає до білорусі авіацію для навчань, а не для наступу

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Попри те, що росія перекинула частину своєї авіації у білорусь, вони, швидше за все, залучені для військових навчань, а не для підготовки наступу на Україну, ідеться в останньому звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії, пише УНН.

Британська розвідка вважає, що рф перекидає до білорусі авіацію для навчань, а не для наступу

Деталі

Розвідники нагадують, що 8 січня 2023 року міністерство оборони білорусі повідомило про проведення в країні з 16 січня по 1 лютого 2023 року спільних російсько-білоруських тактичних льотних навчань. Станом на 8 січня авіакоригувальники зафіксували прибуття всього 12 вертольотів підтримки Мі-8 та ударних вертольотів Мі-24 і Ка-52. Літаки приземлилися на авіабазі Мачулищі під мінськом, деякі з них були із позначкою "Z", повідомляють в МО Британії.

Цитата

"Нове розміщення російської авіації в білорусі, ймовірно, є справжніми навчаннями, а не підготовкою до будь-яких додаткових наступальних операцій проти України. Попри те, що росія має велику кількість військ у білорусі, вони переважно залучені до навчання. Навряд чи вони стануть надійною наступальною силою", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо

Речник ДПСУ Андрій Демченко 10 січня повідомив, що наразі не фіксується створення потужного ударного угрупування яким би ворог міг здійснити вторгнення на України з білорусі.

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